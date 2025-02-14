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Ротенберг о СМИ, пишущих, что «Барыс» не нужен в КХЛ: «Это иноагенты, прикормленные блогеры, они должны уйти из хоккея. Пытаются залить черным пиаром даже позитив»

Роман Ротенберг назвал иноагентами СМИ, считающие, что «Барыс» не нужен в КХЛ.

Астанинская команда идет на последнем месте в Восточной конференции Фонбет Чемпионата КХЛ, набрав 29 очков за 54 матча. По ходу сезона клуб расторг контракты с большинством легионеров.

– Из-за того, что «Барыс» сейчас идет не в зоне плей-офф, в СМИ иногда встречаются посты от журналистов и блогеров, что такой «Барыс» не нужен в КХЛ. Интересно ваше мнение по этому поводу.

– Думаю, что те, кто пишет такие вещи – это просто иноагенты. Они не должны быть в хоккее, они должны уйти из хоккея и работать в другой сфере. Даже позитив, который есть, они пытаются залить черным пиаром.

К сожалению, бывают люди, которые не стремятся развивать и поддерживать. Наверное, есть какие-то заказные истории. Давайте поймем, по каким причинам [это делают]?

Причина простая: они на зарплате у агентов. Им платят агенты, которые были здесь когда-то и зарабатывали на игроках. Закрыли эту кормушку, что правильно. Это их же, этих агентов, прикормленные блогеры.

Правда совсем другая, нужно, чтобы люди говорили правду, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Ротенберг после 5:2 с «Барысом»: «Философия и стратегия СКА – как можно больше забить и ноль пропустить. Допустили две ошибки, улучшим обязательно»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: ютуб-канал «От синей линии»
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