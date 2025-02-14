Роман Ротенберг: «Мы увидим лучшего Кузнецова, он обязательно наберет кондиции. Игровой тонус только через матчи набирается. Надо спокойно к этому относиться»

Роман Ротенберг надеется, что вскоре Евгений Кузнецов наберет кондиции.

«Мы работаем над игрой в большинстве. У нас есть домашние заготовки. Мы это с ребятами обсуждаем. Второй матч после травмы сыграл Евгений Кузнецов .

Ему нужно набрать игровую форму, нужно время. Надо спокойно к этому относиться. Он обязательно наберет кондиции, мы увидим лучшего Кузнецова. Игровой тонус только через матчи набирается. У нас есть достаточно времени. Мы видели, что он сыграл намного лучше, чем с «Динамо».

Так же, как и Марат Хайруллин , который не играл долго из-за травмы. Он сегодня забил. Мы забили, там оставалось… наверное, там уже закончилось наше большинство. Но только вышел игрок «Барыса », и мы сразу забили, здорово разыграли.

Наша домашняя заготовка сработала, эффективный розыгрыш. Здорово ребята сыграли и забили отличную шайбу. Можно считать, что шайба забита в большинстве, хотя это по времени и уже не в большинстве. Всегда есть что улучшить», – сказал главный тренер СКА после матча Фонбет Чемпионата КХЛ с «Барысом» (5:2).