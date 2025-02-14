Ротенберг после 5:2 с «Барысом»: «Философия и стратегия СКА – как можно больше забить и ноль пропустить. Допустили две ошибки, улучшим обязательно»

Роман Ротенберг рассказал о клубной философии СКА.

В матче Фонбет чемпионата КХЛ армейцы одержали гостевую победу над «Барысом » со счетом 5:2.

«Наша философия и стратегия нашего клуба – это как можно больше забить и ноль пропустить. Не удалось ноль пропустить, допустили две ошибки. Это улучшим обязательно. И работаем дальше.

Будем искать варианты, как нам еще больше забивать. Мы много это тренируем, и у нас есть разные розыгрыши. Сегодня мы увидели, что эти розыгрыши работают», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг .

Ротенберг об Акользине: «Мы его называем Паша Таран. Задача СКА – перерабатывать каждого соперника. Он идеально подходит под наши требования»