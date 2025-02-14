  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Ротенберг после 5:2 с «Барысом»: «Философия и стратегия СКА – как можно больше забить и ноль пропустить. Допустили две ошибки, улучшим обязательно»
19

Ротенберг после 5:2 с «Барысом»: «Философия и стратегия СКА – как можно больше забить и ноль пропустить. Допустили две ошибки, улучшим обязательно»

Роман Ротенберг рассказал о клубной философии СКА.

В матче Фонбет чемпионата КХЛ армейцы одержали гостевую победу над «Барысом» со счетом 5:2.

«Наша философия и стратегия нашего клуба – это как можно больше забить и ноль пропустить. Не удалось ноль пропустить, допустили две ошибки. Это улучшим обязательно. И работаем дальше.

Будем искать варианты, как нам еще больше забивать. Мы много это тренируем, и у нас есть разные розыгрыши. Сегодня мы увидели, что эти розыгрыши работают», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Ротенберг об Акользине: «Мы его называем Паша Таран. Задача СКА – перерабатывать каждого соперника. Он идеально подходит под наши требования»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт СКА
logoРоман Ротенберг
logoБарыс
logoКХЛ
logoSports – Казахстан
тактика
logoСКА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Роман Ротенберг: «Мы увидим лучшего Кузнецова, он обязательно наберет кондиции. Игровой тонус только через матчи набирается. Надо спокойно к этому относиться»
21сегодня, 07:25
Ротенберг о Заврагине: «Где еще в КХЛ играет 19-летний вратарь? Надо его поддерживать. Третьяку в ЦСКА Тарасов дал возможность играть, и он стал величайшим вратарем в истории мирового хоккея»
34вчера, 21:49
Ротенберг о Деанджело: «Семья – это все, особенно для итальянцев. Вы знаете итальянскую культуру? Семья Тони в Нью-Йорке, он уехал, чувствует себя комфортно»
28вчера, 20:45
Рекомендуем
Главные новости
Любушкин о радужных свитерах в НХЛ: «Проблема, когда это пропагандируют. Детям прививают неправильные ценности, они видят и считают это нормой. Лига отменила традицию, больше ее нет»
617 минут назад
КХЛ. «Салават Юлаев» против «Ак Барса», «Локомотив» в гостях у «Северстали»
2130 минут назад
Алтыбармакян о Губерниеве на Матче звезд: «Он высосал меня энергетически, голова чуть не задымилась. Думал, что могу так, но есть профессионалы с большой буквы»
7сегодня, 08:12
Андрей Коваленко о России и турнирах ИИХФ: «Наше возвращение не за горами. Как только до Европы дойдет, что США меняют свой курс, начнутся быстрые перемены в мировом спорте»
5сегодня, 07:40
Роман Ротенберг: «Мы увидим лучшего Кузнецова, он обязательно наберет кондиции. Игровой тонус только через матчи набирается. Надо спокойно к этому относиться»
21сегодня, 07:25
Подозреваемый в избиении комментатора Скворцова задержан в Новосибирске
35сегодня, 07:02
Самсонов об Овечкине: «Саня обычно кричит всем вратарям нашим: «Сейчас я тебе зафигачу». Хет-трик сделал с «Вегасом», я тоже вошел в историю, помог чуть-чуть. Главное – рекордную не пропустить»
18сегодня, 06:35
Болельщики в Монреале освистали гимн США и Мэттьюса перед матчем американцев с Финляндией. Они поддерживали финнов по ходу игры, а в конце скандировали: «Вперед, Канада!»
15сегодня, 06:00
Ротенберг об Акользине: «Мы его называем Паша Таран. Задача СКА – перерабатывать каждого соперника. Он идеально подходит под наши требования»
30сегодня, 05:15
Андрей Коваленко о словах Уолша про желание видеть Россию на Кубке мира: «Профессионалам интересен спорт, а не политика. Важно и то, что без нас формат с 8 сборными не потянуть»
4сегодня, 04:46
Ко всем новостям
Последние новости
Дэй о хоккее в валенках: «Весело, но играть тяжело и опасно – они были большими. Мне в Челябинске хорошо, люди относятся дружелюбно»
27 минут назад
Салливан о братьях Ткачаках в одном звене: «Великий момент. Они яростно соревнуются и привносят в сборную США настрой, заражающий остальных»
59 минут назад
Мэттью и Брэди Ткачаки – 1-й дуэт братьев с дублями в матче турнира сборных под эгидой НХЛ. Они повторили рекорд семьи по голам за игру – их отец Кит 4 раза забил России в 2004-м
2сегодня, 07:55
Брэди Ткачак о матче США – Канада: «Он будет важнейшим в моей карьере. Это больше, чем просто хоккей»
1сегодня, 07:10
Тренер Финляндии про 1:6 от США: «Мы оказались не готовы к тому, что произошло в начале 3-го периода. Я не знаю, что случилось»
2сегодня, 06:50
23-летний Болди – самый молодой игрок сборной США с 1991 года с 2 очками в матче международного турнира НХЛ
сегодня, 06:25
Кадейкин о том, что в КХЛ растет посещаемость: «А с чего трибуны должны быть пустыми? Сейчас хороший уровень у лиги. Конкуренция повысилась – даже на Западе»
1сегодня, 05:45
Александров сделал дубль в матче АХЛ с «Милуоки». У форварда 23 очка в 23 играх за фарм «Сент-Луиса»
2сегодня, 04:00
Фаворит драфта НХЛ-2025 Миса первым в сезоне OHL набрал 100+ очков – за 48 игр. У форварда «Сагино» 2+1 в игре с «Грейхаундс», у Чернышова – 2+2
7сегодня, 03:46
Защитник «Далласа» Харли будет в резерве сборной Канады на Турнире четырех наций в связи с травмой Теодора
сегодня, 03:10
Рекомендуем