Ротенберг после 5:2 с «Барысом»: «Философия и стратегия СКА – как можно больше забить и ноль пропустить. Допустили две ошибки, улучшим обязательно»
Роман Ротенберг рассказал о клубной философии СКА.
В матче Фонбет чемпионата КХЛ армейцы одержали гостевую победу над «Барысом» со счетом 5:2.
«Наша философия и стратегия нашего клуба – это как можно больше забить и ноль пропустить. Не удалось ноль пропустить, допустили две ошибки. Это улучшим обязательно. И работаем дальше.
Будем искать варианты, как нам еще больше забивать. Мы много это тренируем, и у нас есть разные розыгрыши. Сегодня мы увидели, что эти розыгрыши работают», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
Ротенберг об Акользине: «Мы его называем Паша Таран. Задача СКА – перерабатывать каждого соперника. Он идеально подходит под наши требования»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт СКА
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