  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Девушка отказала фанату «Барыса», сделавшему предложение на игре со СКА. Парня обнял талисман команды
Видео
8

Девушка отказала фанату «Барыса», сделавшему предложение на игре со СКА. Парня обнял талисман команды

Девушка отказала фанату «Барыса», сделавшему предложение на стадионе.

Во время домашнего матча Фонбет чемпионата КХЛ против СКА (2:5) один из болельщиков казахстанской команды предложил девушке выйти за него замуж.

В этот момент их показывали на видеокубе. Девушка ответила отказом, после чего парень, обнявшись с талисманом «Барыса», покинул трибуны.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
logoБарыс
девушки и спорт
видео
logoSports – Казахстан
logoКХЛ
logoСКА
болельщики
светская хроника
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Казахстан стал чемпионом Азиады, победив Японию в финале – 5:0. Команда Болякина с 11 хоккеистами «Барыса» выиграла 8 матчей из 8 с разницей шайб – 73:4
11сегодня, 09:40
Ротенберг после 5:2 с «Барысом»: «Философия и стратегия СКА – как можно больше забить и ноль пропустить. Допустили две ошибки, улучшим обязательно»
34сегодня, 08:45
Мамбеталиев о 2:5: «СКА – хорошая команда в атаке, Барыс» старался терпеть. У нас были ошибки, потому что многие не играли на таком уровне»
вчера, 19:08
Рекомендуем
Главные новости
Ротенберг о СМИ, пишущих, что «Барыс» не нужен в КХЛ: «Это иноагенты, прикормленные блогеры – они должны уйти из хоккея. Пытаются залить черным пиаром даже позитив»
1 минуту назад
Роман Орещук: «Едем за пивом на машине Хабибулина, темная аллея, Коля говорит: «Посветить можешь?» Я из ракетницы – пух, у ментов над фуражками наш фейерверк пролетает. Нас – в обезьянник»
1229 минут назад
Илья Самсонов о болельщиках: «Раздражает, когда 5-летняя девочка тычет средние пальцы. Мне пофигу, но следует проявлять больше уважения»
15сегодня, 11:32
КХЛ. «Салават Юлаев» против «Ак Барса», «Локомотив» в гостях у «Северстали»
32сегодня, 11:05
«УГМК-Арену» откроют 10 марта матчем «Автомобилиста» с ЦСКА. Стадион строился с 2019 года и вмещает 12 тысяч зрителей
9сегодня, 10:37
Андрей Назаров: «Коллаборация национальных лидеров России и США стала мировым трендом, рубль укрепился на несколько пунктов. Все благодаря тому, что мы идем вперед единой семьей»
28сегодня, 10:12
Защитник Швеции Экхольм о России на Кубке мира-2028: «Сегодня это немыслимо, согласен с нашей федерацией»
36сегодня, 09:58
Казахстан стал чемпионом Азиады, победив Японию в финале – 5:0. Команда Болякина с 11 хоккеистами «Барыса» выиграла 8 матчей из 8 с разницей шайб – 73:4
11сегодня, 09:40
Любушкин о радужных свитерах в НХЛ: «Проблема, когда это пропагандируют. Детям прививают неправильные ценности, они видят и считают это нормой. Лига отменила традицию, больше ее нет»
53сегодня, 09:15
Ротенберг после 5:2 с «Барысом»: «Философия и стратегия СКА – как можно больше забить и ноль пропустить. Допустили две ошибки, улучшим обязательно»
34сегодня, 08:45
Ко всем новостям
Последние новости
Виктор Козлов об отдыхе: «Новая Зеландия – уникальное место. Говорят, в Долине Напа очень красиво. В России – Байкал, Алтай и Башкирия»
2сегодня, 11:19
Летунов о рукопожатиях после игры: «Можно убрать, они не особо важны. В Северной Америке они есть только в плей-офф, но мы так проявляем уважение к сопернику»
сегодня, 10:23
Дэй о хоккее на валенках: «Весело, но играть тяжело и опасно – они были большими. Мне в Челябинске хорошо, люди относятся дружелюбно»
3сегодня, 09:25
Салливан о братьях Ткачаках в одном звене: «Великий момент. Они яростно соревнуются и привносят в сборную США настрой, заражающий остальных»
сегодня, 08:33
Мэттью и Брэди Ткачаки – 1-й дуэт братьев с дублями в матче турнира сборных под эгидой НХЛ. Они повторили рекорд семьи по голам за игру – их отец Кит 4 раза забил России в 2004-м
3сегодня, 07:55
Брэди Ткачак о матче США – Канада: «Он будет важнейшим в моей карьере. Это больше, чем просто хоккей»
4сегодня, 07:10
Тренер Финляндии про 1:6 от США: «Мы оказались не готовы к тому, что произошло в начале 3-го периода. Я не знаю, что случилось»
3сегодня, 06:50
23-летний Болди – самый молодой игрок сборной США с 1991 года с 2 очками в матче международного турнира НХЛ
сегодня, 06:25
Кадейкин о том, что в КХЛ растет посещаемость: «А с чего трибуны должны быть пустыми? Сейчас хороший уровень у лиги. Конкуренция повысилась – даже на Западе»
1сегодня, 05:45
Александров сделал дубль в матче АХЛ с «Милуоки». У форварда 23 очка в 23 играх за фарм «Сент-Луиса»
2сегодня, 04:00
Рекомендуем