Девушка отказала фанату «Барыса», сделавшему предложение на игре со СКА. Парня обнял талисман команды
Девушка отказала фанату «Барыса», сделавшему предложение на стадионе.
Во время домашнего матча Фонбет чемпионата КХЛ против СКА (2:5) один из болельщиков казахстанской команды предложил девушке выйти за него замуж.
В этот момент их показывали на видеокубе. Девушка ответила отказом, после чего парень, обнявшись с талисманом «Барыса», покинул трибуны.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
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