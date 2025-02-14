Казахстан стал чемпионом Азиады, победив Японию в финале – 5:0. Команда Болякина с 11 хоккеистами «Барыса» выиграла 8 матчей из 8 с разницей шайб – 73:4
Казахстан обыграл Японию в финале Азиатских игр.
Турнир проходил в китайском Харбине. Команда Олега Болякина победила соперника со счетом 5:0 (1:0, 2:0, 2:0). Отличились Андрей Буяльский, Дмитрий Бреус, Роман Старченко и дважды Кирилл Панюков.
Казахстан провел на Азиаде восемь матчей и одержал восемь побед с общим счетом 73:4.
За эту сборную выступали 11 хоккеистов астанинского «Барыса» из Фонбет чемпионата КХЛ.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sports.kz
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