Мамбеталиев о 2:5: «СКА – хорошая команда в атаке, Барыс» старался терпеть. У нас были ошибки, потому что многие не играли на таком уровне»
Главный тренер «Барыса» Галым Мамбеталиев подвел итоги игры против СКА.
Казахстанский клуб потерпел поражение со счетом 2:5 в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
«СКА хорошая команда в атаке, у них хорошее большинство. Мы старались терпеть, но где‑то перехлестнуло желание себя проявить, получили удаление при счете 2:3, а после пропустили – это ключевой момент.
Ребята старались, видно у них желание. Конечно, были ошибки, потому что многие не играли на таком уровне. Если с ними поработать, давать им играть, то они вырастут в нормальных хоккеистов, – сказал Мамбеталиев.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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