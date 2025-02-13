Мамбеталиев о 2:5: «СКА – хорошая команда в атаке, Барыс» старался терпеть. У нас были ошибки, потому что многие не играли на таком уровне»

Главный тренер «Барыса» Галым Мамбеталиев подвел итоги игры против СКА.

Казахстанский клуб потерпел поражение со счетом 2:5 в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

«СКА хорошая команда в атаке, у них хорошее большинство. Мы старались терпеть, но где‑то перехлестнуло желание себя проявить, получили удаление при счете 2:3, а после пропустили – это ключевой момент.

Ребята старались, видно у них желание. Конечно, были ошибки, потому что многие не играли на таком уровне. Если с ними поработать, давать им играть, то они вырастут в нормальных хоккеистов, – сказал Мамбеталиев .