  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Мамбеталиев о 2:5: «СКА – хорошая команда в атаке, Барыс» старался терпеть. У нас были ошибки, потому что многие не играли на таком уровне»
0

Мамбеталиев о 2:5: «СКА – хорошая команда в атаке, Барыс» старался терпеть. У нас были ошибки, потому что многие не играли на таком уровне»

Главный тренер «Барыса» Галым Мамбеталиев подвел итоги игры против СКА.

Казахстанский клуб потерпел поражение со счетом 2:5 в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ. 

«СКА хорошая команда в атаке, у них хорошее большинство. Мы старались терпеть, но где‑то перехлестнуло желание себя проявить, получили удаление при счете 2:3, а после пропустили – это ключевой момент.

Ребята старались, видно у них желание. Конечно, были ошибки, потому что многие не играли на таком уровне. Если с ними поработать, давать им играть, то они вырастут в нормальных хоккеистов, – сказал Мамбеталиев

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
logoSports – Казахстан
logoГалым Мамбеталиев
logoМатч ТВ
logoСКА
logoКХЛ
logoБарыс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
КХЛ. СКА обыграл «Барыс», ЦСКА уступил «Сочи», московское «Динамо» победило «Спартак», «Сибирь» была сильнее «Лады»
21443 минуты назад
Ротенберг о 5:2 с «Барысом»: «У СКА на ведущих ролях лимитчики: Демидов, Короткий и самый мощный 19-летний игрок в мире – Заврагин. У хоккея в Казахстане светлое будущее»
456 минут назад
Ротенберг после 5:2 с «Барысом»: «СКА забросил уже 203 шайбы, это работа всей команды. Хорошие системные голы, каждый дается с трудом – против оборонительного хоккея у многих команд»
27сегодня, 17:50
Рекомендуем
Главные новости
«Торпедо» выиграло 4 матча подряд. Команда Ларионова – 8-я на Западе
532 минуты назад
КХЛ. СКА обыграл «Барыс», ЦСКА уступил «Сочи», московское «Динамо» победило «Спартак», «Сибирь» была сильнее «Лады»
21443 минуты назад
Ротенберг о 5:2 с «Барысом»: «У СКА на ведущих ролях лимитчики: Демидов, Короткий и самый мощный 19-летний игрок в мире – Заврагин. У хоккея в Казахстане светлое будущее»
456 минут назад
Депутат Журова об отстранении России: «Олимпиада и Кубок мира без нас неполноценны. Спортсмены думают: «Если бы были русские, все могло бы быть по-другому»
16сегодня, 18:03
Ротенберг после 5:2 с «Барысом»: «СКА забросил уже 203 шайбы, это работа всей команды. Хорошие системные голы, каждый дается с трудом – против оборонительного хоккея у многих команд»
27сегодня, 17:50
«Барыс» первым лишился шансов на выход в плей-офф после поражения от СКА
6сегодня, 17:06
СКА выиграл 3 из 5 последних матчей. Команда Ротенберга – 5-я на Западе
10сегодня, 16:55
СКА первым забросил 200 шайб в регулярке. У петербуржцев 8 сезонов с 200+ голами – больше всех
24сегодня, 15:59
Депутат Свищев о словах Уолша про возвращение России: «Чем больше сигналов от глав организаций, владельцев клубов НХЛ, тем лучше. Все вопросы решаются в Америке»
12сегодня, 15:47
Плющев о России на Кубке мира-2028: «Шансы выступить реальные. Скандинавы ничего не решают, если кто-то будет вставать в позу, то их в нее быстро поставят»
12сегодня, 15:09
Ко всем новостям
Последние новости
«Трактор» продлит контракт с Жарковым на год. У 37-летнего форварда 3+13 в 49 матчах (Михаил Зислис)
сегодня, 18:18
Рыбин о второй команде из Петербурга в КХЛ: «СКА – основной клуб Питера. Лига должна быть конкурентоспособной, хорошо, если добавят еще две команды»
4сегодня, 17:37
Епанчинцев о 4:1 с «Ладой»: «Реализация у «Сибири» была сильнее. Сыграли по заданию, на классе, вовремя включались. Важные два очка, всех с победой!»
сегодня, 17:21
Женская сборная России сыграет со Швецией, Японией, Германией и Италией в случае допуска на ОИ-2026
сегодня, 16:44
Самедов о Турнир четырех наций: «Круче, чем ЧМ – тут сильнейшие хоккеисты мира. России не хватает, если бы был формат 8 лучших сборных, было бы мегакруто»
1сегодня, 16:29
Заварухин о 3:4 от «Адмирала»: «Автомобилист» в начале матча летал в облаках, не выжал ничего из большинства. Подвела дисциплина, удаление в овертайме»
1сегодня, 16:12
Тамбиев о 4:3 с «Автомобилистом»: «Такие победы вселяют силу и уверенность. Должен быть стержень и дух, у «Адмирала» это присутствует»
сегодня, 15:32
Демидов набрал очки в 5-м матче подряд. У 19-летнего форварда СКА 19+27 в 54 играх
3сегодня, 15:23
Костюченок об 1:7 с «Авангардом»: «Амур» нарушил все законы хоккея, пропустив и серийно, и в начале, и в конце периода. Бездарно действовали в обороне, уступили свой пятак»
1сегодня, 14:07
США объявили Хеллибака основным вратарем на Турнир четырех наций. Эттинджер и Сваймен будут бороться за место запасного
3сегодня, 13:25
Рекомендуем