Александр Кожевников раскритиковал Фонбет Матч звезд КХЛ-2025.

– Звездные выходные получились идеальными?

– Вы всерьез? Накладок было много – ошибки в объявлениях, нелепые конкурсы. Есть вопросы и по приглашенным – где Радулов, где именно новосибирские герои – Окулов и Шалунов? Но это все мелочи. Самая обидная ошибка – в другом.

– В чем, Александр Викторович?

– Все последние годы говорю о том, что КХЛ не имеет права жить отдельно от страны и народа, для которых все связано со спецоперацией. Ладно, регулярный чемпионат, во время которого кто-то в лиге словно бы умышленно убрал все темы СВО. Но Матч звезд – совершенно особое, народное мероприятие, когда нельзя делать вид, что «я не я и лошадь не моя».

Честно скажу, был уверен, что хотя бы на звездных выходных КХЛ сможет тему отыграть и объединиться с народом. Но нет – молчок. Получите на тренерских скамейках пустейших стендап-комиков. Хотя там наряду с тренерами ну просто напрашивалось появление героев СВО, так или иначе связанных с хоккеем, со спортом в целом. А таковых в нашем хоккейном мире, к счастью, много.

Но это еще полбеды! Тему СВО не просто забыли. Словно бы назло, в Новосибирск была вызвана некая Елка с Западной Украины.

Наш народ не обманешь, он чувствует этот стиль имени Гашека и некоторых наших легионеров – «деньги зарабатываю на России, а потом рассказываю, как в ней страдал и как втихаря помогал ее врагам».

Не так давно Задоров рассказывал американцам пугалки о том, что если вернется в Россию, то сразу будет этапирован в Сибирь. Не удивлюсь, если и эта певица в интервью очередным «голосам» вскоре может заявить, что ее насильно привезли на диктаторский хоккей в Новосибирск.

Честно скажу, не знаю, как объяснить это позорище. Почему на великую русскую игру в великий русский город приглашены чуждые комики и жутковатые «елки», а не герои СВО или, например, певица Чичерина, которая столько сделала для Донбасса и наших новых регионов?

Уверен, руководством КХЛ все эти вопросы будут рассмотрены. И найдены люди, которые или случайно заблудились в России, или умышленно ей вредят. Надеюсь, правильный вариант – все-таки первый, – заявил двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников .