Бобровский обогнал Гашека и делит с Верноном 15-е место в истории НХЛ по числу побед в матчах без серий буллитов (385)
Сергей Бобровский обогнал Доминика Гашека по числу побед в НХЛ без серий буллитов.
Вратарь «Флориды» отразил 26 из 27 бросков в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой» (5:1).
Победа стала для 36-летнего россиянина 419-й в 737 играх в лиге в рамках регулярок и 385-й в матчах без серий буллитов (введены в сезоне-2005/06).
По сумме побед в основное время и в овертаймах Бобровский обогнал Доминика Гашека (384) и делит 15-е место с Майком Верноном (385).
В топ-5 входят Мартин Бродер (649), Патрик Руа (551), Марк-Андре Флери («Миннесота», 506), Эд Белфор (481) и Кертис Джозеф (447).
За ними следуют Терри Савчук (445), Жак Плант, Роберто Луонго (у обоих – по 437), Тони Эспозито (423), Гленн Холл (407), Грант Фюр (403), Хенрик Лундквист (399, лидер среди вратарей из Европы) и Крис Осгуд (391).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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