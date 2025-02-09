Бобровский обогнал Гашека и делит с Верноном 15-е место в истории НХЛ по числу побед в матчах без серий буллитов (385)

Сергей Бобровский обогнал Доминика Гашека по числу побед в НХЛ без серий буллитов.

Вратарь «Флориды» отразил 26 из 27 бросков в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой» (5:1).

Победа стала для 36-летнего россиянина 419-й в 737 играх в лиге в рамках регулярок и 385-й в матчах без серий буллитов (введены в сезоне-2005/06).

По сумме побед в основное время и в овертаймах Бобровский обогнал Доминика Гашека (384) и делит 15-е место с Майком Верноном (385).

В топ-5 входят Мартин Бродер (649), Патрик Руа (551), Марк-Андре Флери («Миннесота», 506), Эд Белфор (481) и Кертис Джозеф (447).

За ними следуют Терри Савчук (445), Жак Плант, Роберто Луонго (у обоих – по 437), Тони Эспозито (423), Гленн Холл (407), Грант Фюр (403), Хенрик Лундквист (399, лидер среди вратарей из Европы) и Крис Осгуд (391).