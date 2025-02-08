Борис Михайлов отреагировал на слова Доминика Гашека.

Гашек ранее призвал не допускать сборную России на Олимпийские игры 2026 года в Италии.

«Слова Гашека? Он – ненормальный человек. Уже давно это надо понять. Мнение Гашека – пустышка, даже говорить про него не хочу. Он шумит, не буду грубее говорить, а на него никто не обращает внимания. Вот и все.

Не знаю, какое мнение у людей на западе по поводу наших спортсменов и хоккеистов. Хотят они или не хотят, все равно пройдет какое-то время, и они нас допустят. Они понимают, что как скажет их главный политолог, так и будет.

Теряет ли международный хоккей без России? На это уже сотни таких же специалистов, как я отвечали. Конечно, теряет и финансово, и интерес ко всему падает. А некоторые страны поддерживают это, потому что их хозяин говорит: «Пока не надо». Как он скажет, что надо, так они сразу руки «за» поднимут», – сказал двукратный олимпийский чемпион.