Борис Михайлов: «Гашек – ненормальный человек, пустышка. Все равно пройдет какое-то время – и нас допустят»
Гашек ранее призвал не допускать сборную России на Олимпийские игры 2026 года в Италии.
«Слова Гашека? Он – ненормальный человек. Уже давно это надо понять. Мнение Гашека – пустышка, даже говорить про него не хочу. Он шумит, не буду грубее говорить, а на него никто не обращает внимания. Вот и все.
Не знаю, какое мнение у людей на западе по поводу наших спортсменов и хоккеистов. Хотят они или не хотят, все равно пройдет какое-то время, и они нас допустят. Они понимают, что как скажет их главный политолог, так и будет.
Теряет ли международный хоккей без России? На это уже сотни таких же специалистов, как я отвечали. Конечно, теряет и финансово, и интерес ко всему падает. А некоторые страны поддерживают это, потому что их хозяин говорит: «Пока не надо». Как он скажет, что надо, так они сразу руки «за» поднимут», – сказал двукратный олимпийский чемпион.
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