11 игроков «Барыса» выступят за Казахстан на Азиатских играх с 7 по 14 февраля. У клуба матч против СКА 13-го и с «Ладой» 15 февраля
Турнир пройдет 7 по 14 февраля в Харбине. Команда попала в группу «А», где сыграет против Китая, Японии, Южной Кореи, Таиланда и Китайского Тайбэя.
Вратари: Андрей Шутов («Барыс», Астана), Максим Павленко («Рязань-ВДВ», ВХЛ), Джелал-ад-Дин Амирбеков («Магнитка», ВХЛ);
Защитники: Иван Степаненко («Хумо», Ташкент), Тамирлан Гайтамиров, Данил Бутенко, Адиль Бекетаев, Самат Данияр, Артем Королев (все – «Барыс», Астана), Дмитрий Бреус («Торпедо», КХЛ), Эдуард Михайлов («Арлан», Кокшетау);
Нападающие: Роман Старченко, Кирилл Савицкий, Алихан Омирбеков, Кирилл Панюков, Руслан Оспанов (все – «Барыс», Астана), Дмитрий Гренц, Артем Лихотников (оба – «Хумо», Ташкент), Александр Борисевич («Сарыарка», Караганда), Андрей Буяльский (свободный агент), Денис Чапоров («Арлан», Кокшетау), Вячеслав Колесников («Номад», Астана), Евгений Рымарев («Юнисон», ВХЛ).
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