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  • Казахстан разгромил Гонконг (24:0) и вышел в полуфинал Азиады. За команду Болякина играют 11 хоккеистов «Барыса»
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Казахстан разгромил Гонконг (24:0) и вышел в полуфинал Азиады. За команду Болякина играют 11 хоккеистов «Барыса»

Сборная Казахстана забила 24 гола в матче Азиады.

Казахстан обыграл Гонконг (24:0) в четвертьфинальном матче Азиатских игр.

Команда тренера Олега Болякина вышла в полуфинал турнира. В первом периоде казахстанские хоккеисты забили 8 голов, во втором – 7, в третьем – 9.

В еще одном четвертьфинальном матче Южная Корея победила Кыргызстан (20:0).

В общей сложности Казахстан выиграл все шесть матчей на турнире с общим счетом 65:3.

Добавим, что за казахстанскую команду выступают 11 хоккеистов «Барыса».

Опубликовал: Никита Надёжин
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