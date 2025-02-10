Казахстан с 11 игроками «Барыса» выиграл все 5 матчей с общим счетом 41:3 на Азиаде. Четвертьфинал – против Гонконга
Казахстан сыграет против Гонконга в четвертьфинале Азиатских игр.
Команда тренера Олега Болякина выиграла пять из пяти матчей с общим 41:3 в групповом этапе турнира.
Казахстан переиграл Таиланд (12:0), Китай (6:1), Тайвань (17:0), Японию (4:1) и Южную Корею (2:1).
В матче 1/4 финала Казахстан встретится с командой Гонконга, которая уступила Кыргызстану (5:6 ОТ).
Добавим, что за казахстанскую команду выступают 11 хоккеистов «Барыса».
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем