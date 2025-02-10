Казахстан с 11 игроками «Барыса» выиграл все 5 матчей с общим счетом 41:3 на Азиаде. Четвертьфинал – против Гонконга

Казахстан сыграет против Гонконга в четвертьфинале Азиатских игр.

Команда тренера Олега Болякина выиграла пять из пяти матчей с общим 41:3 в групповом этапе турнира.

Казахстан переиграл Таиланд (12:0), Китай (6:1), Тайвань (17:0), Японию (4:1) и Южную Корею (2:1).

В матче 1/4 финала Казахстан встретится с командой Гонконга, которая уступила Кыргызстану (5:6 ОТ).

Добавим, что за казахстанскую команду выступают 11 хоккеистов «Барыса ».