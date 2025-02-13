Казахстан победил Китай в полуфинале Азиады – 3:1. В финале команда Болякина сыграет с Японией

Казахстан победил Китай в полуфинале Азиады.

Турнир проходит в китайском Харбине. Команда Олега Болякина оказалась сильнее в 1/2 финала со счетом 3:1 (0:0, 2:0, 1:1). Отличились Роман Старченко , Дмитрий Гренц и Дмитрий Бреус .

В решающем матче Казахстан сыграет с Японией, которая обыграла Южную Корею (4:3 Б). Встреча этих команд в группе завершилась победой Казахстана – 4:1.

Напомним, за эту сборную выступают 11 хоккеистов астанинского «Барыса» из Фонбет чемпионата КХЛ.