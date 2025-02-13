Казахстан победил Китай в полуфинале Азиады – 3:1. В финале команда Болякина сыграет с Японией
Казахстан победил Китай в полуфинале Азиады.
Турнир проходит в китайском Харбине. Команда Олега Болякина оказалась сильнее в 1/2 финала со счетом 3:1 (0:0, 2:0, 1:1). Отличились Роман Старченко, Дмитрий Гренц и Дмитрий Бреус.
В решающем матче Казахстан сыграет с Японией, которая обыграла Южную Корею (4:3 Б). Встреча этих команд в группе завершилась победой Казахстана – 4:1.
Напомним, за эту сборную выступают 11 хоккеистов астанинского «Барыса» из Фонбет чемпионата КХЛ.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sports.kz
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