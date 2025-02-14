Дэй о хоккее на валенках: «Весело, но играть тяжело и опасно – они были большими. Мне в Челябинске хорошо, люди относятся дружелюбно»

Логан Дэй из «Трактора» рассказал об опыте игры в хоккей на валенках.

– Вы уже полтора месяца живете в Челябинске, какое впечатление от города у вас сложилось?

– Челябинск – небольшой город. Но последние годы я играл в таких городах, и мне это нравится.

Мне приятно видеть, как много детей играют во дворах. Люди вокруг дружелюбно ко мне относятся, так что мне здесь хорошо.

– Во время паузы в чемпионате вы сыграли в хоккей на валенках. Как вам такая игра?

– Это было весело, хотя играть тяжело и достаточно опасно. Мы хорошо провели время. С погодой тоже повезло, было несильно холодно.

– Как вам национальная русская обувь – валенки?

– Они были большими для меня. Возможно, если бы был другой размер, мне было бы удобнее, – сказал защитник «Трактора » Логан Дэй .

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