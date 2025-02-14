Кадейкин о том, что в КХЛ растет посещаемость: «А с чего трибуны должны быть пустыми? Сейчас хороший уровень у лиги. Конкуренция повысилась – даже на Западе»
– Почему в этом сезоне в КХЛ так выросла посещаемость, исчезли пустые трибуны?
– А с чего они вообще должны быть пустыми? Сейчас хороший уровень у лиги. Конкуренция хорошая. Вы же видите по результатам и по таблице, что все команды плотно идут. Поэтому интерес у зрителей есть. И интерес большой.
А в маленьких городах он просто сумасшедший. Везде при полных трибунах играем. Для меня это нормальная ситуация, а не неожиданная. Не знаю, почему она кого-то удивляет.
Конкуренция повысилась – даже на Западе вы не сможете предсказать, какие пары будут в первом раунде плей-офф и кто пройдет дальше. По крайней мере, мне тяжело предсказать.
– А по «Трактору» на Востоке уверены, что пройдете дальше?
– Не знаю, посмотрим. Здесь самое главное — не быть самоуверенными. Поменьше говорить надо. Самое интересное начнется в плей-офф, там разберемся, – сказал форвард челябинского клуба.
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