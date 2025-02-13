«Трактор» продлит контракт с Жарковым на год. У 37-летнего форварда 3+13 в 49 матчах (Михаил Зислис)
«Трактор» продлит соглашение с Владимиром Жарковым на год.
Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис.
Жарков проводит второй сезон в «Тракторе». Ранее в КХЛ он выступал за «Авангард», «Салават» и ЦСКА.
37-летний форвард набрал 16 (3+13) очков в 49 матчах текущего сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. Подробная статистика Жаркова – здесь.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал Михаила Зислиса
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем