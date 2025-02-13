«Трактор» продлит контракт с Жарковым на год. У 37-летнего форварда 3+13 в 49 матчах (Михаил Зислис)

«Трактор» продлит соглашение с Владимиром Жарковым на год.

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис. Жарков проводит второй сезон в «Тракторе». Ранее в КХЛ он выступал за «Авангард», «Салават» и ЦСКА. 37-летний форвард набрал 16 (3+13) очков в 49 матчах текущего сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. Подробная статистика Жаркова – здесь .