Защитник «Трактора» Дэй использует 8 жвачек за матч: «Это защищает меня. Лучше, чем носить капу»
Логан Дэй признался, что использует 8 жевательных резинок за матч.
— Среди болельщиков и журналистов вы получили прозвище Мистер Бабл-гам. Как вы к этому относитесь?
— Нормально отношусь. Для меня жевать жвачку — лучше, чем носить капу, так что это защищает меня.
— Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру сказал, что использует пять жевательных резинок за матч.
— Я использую восемь. Так что я переигрываю его.
— Жвачка — это уже часть вашего образа?
— Можно сказать и так. Я уже давно жую ее во время матчей, – сказал защитник «Трактора».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
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