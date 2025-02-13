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Защитник «Трактора» Дэй использует 8 жвачек за матч: «Это защищает меня. Лучше, чем носить капу»

Логан Дэй признался, что использует 8 жевательных резинок за матч.

— Среди болельщиков и журналистов вы получили прозвище Мистер Бабл-гам. Как вы к этому относитесь?

— Нормально отношусь. Для меня жевать жвачку — лучше, чем носить капу, так что это защищает меня.

— Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру сказал, что использует пять жевательных резинок за матч.

— Я использую восемь. Так что я переигрываю его.

— Жвачка — это уже часть вашего образа?

— Можно сказать и так. Я уже давно жую ее во время матчей, – сказал защитник «Трактора».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
logoЛоган Дэй
logoТрактор
logoКХЛ
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