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Салливан о братьях Ткачаках в одном звене: «Великий момент. Они яростно соревнуются и привносят в сборную США настрой, заражающий остальных»

Майк Салливан высказался об игре братьев Ткачаков за США.

В первом туре группового этапа Турнира четырех наций американцы обыграли Финляндию со счетом 6:1. Мэттью и Брэди Ткачаки забросили по две шайбы.

«Здорово, когда есть возможность играть с братом, это может стать дополнительной мотивацией или вдохновением.

Когда мы поставили их с Джеком Айкелом, я подумал, что они помогут нам включиться в борьбу.

Это великий момент для них. Мэттью и Брэди – потрясающие игроки, яростные соперники, и они привносят в команду определенный настрой, который заражает остальных», – сказал главный тренер сборной США Майк Салливан.

Брэди Ткачак о матче США – Канада: «Он будет важнейшим в моей карьере. Это больше, чем просто хоккей»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
logoСборная США по хоккею
logoСборная Финляндии по хоккею
logoОттава
logoНХЛ
logoТурнир четырех наций
logoМайк Салливан
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logoВегас
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