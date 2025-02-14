Брэди Ткачак о матче США – Канада: «Он будет важнейшим в моей карьере. Это больше, чем просто хоккей»
Брэди Ткачак назвал предстоящий матч США и Канады важнейшим в своей карьере.
Команды сыграют в рамках Турнира четырех наций 15 февраля (начало по московскому времени – 16 февраля в 04:00).
«Я думаю, что этот матч будет важнейшим в моей карьере. Я с нетерпением его жду. США против Канады – это больше, чем просто хоккей.
Это касается прошлого, настоящего и будущего и очень многих людей. Так что это очень волнительно. Мы выделяли эту игру, говорили о ней и ожидаем ее.
Впереди еще два долгих дня, но эмоции будут на рекордно высоком уровне», – сказал форвард сборной США после матча с Финляндией (6:1).
НХЛ пора сделать следующий шаг вперед: запустить суперсерию США – Канада
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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