Брэди Ткачак о матче США – Канада: «Он будет важнейшим в моей карьере. Это больше, чем просто хоккей»

Брэди Ткачак назвал предстоящий матч США и Канады важнейшим в своей карьере.

Команды сыграют в рамках Турнира четырех наций 15 февраля (начало по московскому времени – 16 февраля в 04:00).

«Я думаю, что этот матч будет важнейшим в моей карьере. Я с нетерпением его жду. США против Канады – это больше, чем просто хоккей.

Это касается прошлого, настоящего и будущего и очень многих людей. Так что это очень волнительно. Мы выделяли эту игру, говорили о ней и ожидаем ее.

Впереди еще два долгих дня, но эмоции будут на рекордно высоком уровне», – сказал форвард сборной США после матча с Финляндией (6:1).

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