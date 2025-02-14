Тренер Финляндии про 1:6 от США: «Мы оказались не готовы к тому, что произошло в начале 3-го периода. Я не знаю, что случилось»

Тренер сборной Финляндии высказался о разгроме от США (1:6).

После двух периодов матча Турнира четырех наций финны уступали со счетом 1:2.

В третьем игровом отрезке американцы забросили 4 шайбы подряд, в том числе 3 – за первые 3 минуты .

«В первом периоде игра была равной, а второй был лучшим в нашем исполнении. У нас было несколько хороших моментов, но не удалось забить.

Я не знаю, что случилось потом. Старт третьего периода был... я не знаю, как сказать, но мы оказались не готовы к тому, что произошло.

Конечно, сейчас нам нужно подумать о том, кто из вратарей сыграет против Швеции. У Сароса был тяжелый день. В течение первых 40 минут игры он был хорош. Но теперь нам предстоит проанализировать этот матч и принять решение», – сказал Антти Пеннанен.