Тренер Финляндии про 1:6 от США: «Мы оказались не готовы к тому, что произошло в начале 3-го периода. Я не знаю, что случилось»
Тренер сборной Финляндии высказался о разгроме от США (1:6).
После двух периодов матча Турнира четырех наций финны уступали со счетом 1:2.
В третьем игровом отрезке американцы забросили 4 шайбы подряд, в том числе 3 – за первые 3 минуты.
«В первом периоде игра была равной, а второй был лучшим в нашем исполнении. У нас было несколько хороших моментов, но не удалось забить.
Я не знаю, что случилось потом. Старт третьего периода был... я не знаю, как сказать, но мы оказались не готовы к тому, что произошло.
Конечно, сейчас нам нужно подумать о том, кто из вратарей сыграет против Швеции. У Сароса был тяжелый день. В течение первых 40 минут игры он был хорош. Но теперь нам предстоит проанализировать этот матч и принять решение», – сказал Антти Пеннанен.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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