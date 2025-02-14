Мэттью и Брэди Ткачаки – 1-й дуэт братьев с дублями в матче турнира сборных под эгидой НХЛ. Они повторили рекорд семьи по голам за игру – их отец Кит 4 раза забил России в 2004-м
Ткачаки – первый дуэт братьев с дублями в одном матче турнира сборных НХЛ.
Форварды сборной США Мэттью Ткачак и Брэди Ткачак забросили по 2 шайбы в игре против финнов (6:1).
Старший из братьев – форвард «Флориды» Мэттью – также отметился результативной передачей и был признан первой звездой встречи. Младший – капитан «Оттавы» Брэди – был назван второй звездой.
В истории турниров сборных под эгидой НХЛ (Кубок Канады, Кубок мира, Турнир четырех) это первый случай, когда два брата отметились дублями в одной и той же игре.
Отметим, что в сумме они забросили 4 шайбы за матч и повторили рекорд для представителей своей семьи по суммарному числу голов в одном матче международного турнира НХЛ.
Их отцу – Киту Ткачаку – удалось сделать покер в матче 1/4 финала Кубка мира-2004 против сборной России (5:3).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем