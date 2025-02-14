Мэттью и Брэди Ткачаки – 1-й дуэт братьев с дублями в матче турнира сборных под эгидой НХЛ. Они повторили рекорд семьи по голам за игру – их отец Кит 4 раза забил России в 2004-м

Ткачаки – первый дуэт братьев с дублями в одном матче турнира сборных НХЛ.

Форварды сборной США Мэттью Ткачак и Брэди Ткачак забросили по 2 шайбы в игре против финнов (6:1).

Старший из братьев – форвард «Флориды» Мэттью – также отметился результативной передачей и был признан первой звездой встречи. Младший – капитан «Оттавы» Брэди – был назван второй звездой.

В истории турниров сборных под эгидой НХЛ (Кубок Канады, Кубок мира, Турнир четырех) это первый случай, когда два брата отметились дублями в одной и той же игре.

Отметим, что в сумме они забросили 4 шайбы за матч и повторили рекорд для представителей своей семьи по суммарному числу голов в одном матче международного турнира НХЛ.

Их отцу – Киту Ткачаку – удалось сделать покер в матче 1/4 финала Кубка мира-2004 против сборной России (5:3).