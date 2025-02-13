Ротенберг о 5:2 с «Барысом»: «У СКА на ведущих ролях лимитчики: Демидов, Короткий и самый мощный 19-летний игрок в мире – Заврагин. У хоккея в Казахстане светлое будущее»

Роман Ротенберг похвалил молодых игроков СКА после победы над «Барысом».

Петербургский клуб выиграл в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 5:2.

«В Казахстане хоккей развивается, сегодня видели детскую школу. Очень воспитанные, техничные ребята. По игре «Барыса» видно. Светлое будущее у казахстанского хоккея.

Мне задан был вопрос, у «Барыса » много лимитчиков... У нас сегодня на ведущих ролях наши лимитчики – это Иван Демидов , Матвей Короткий , который здорово сегодня сыграл. И, конечно, самый мощный 19-летний игрок в мире – Егор Заврагин , так я его называю.

У нас тоже есть хорошие молодые ребята. Сегодня наши лимитчики смогли победить лимитчиков «Барыса». Поэтому наши молодцы. Поздравляю «Барыс» с хорошей игрой», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг .