Ротенберг о 5:2 с «Барысом»: «У СКА на ведущих ролях лимитчики: Демидов, Короткий и самый мощный 19-летний игрок в мире – Заврагин. У хоккея в Казахстане светлое будущее»
Роман Ротенберг похвалил молодых игроков СКА после победы над «Барысом».
Петербургский клуб выиграл в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 5:2.
«В Казахстане хоккей развивается, сегодня видели детскую школу. Очень воспитанные, техничные ребята. По игре «Барыса» видно. Светлое будущее у казахстанского хоккея.
Мне задан был вопрос, у «Барыса» много лимитчиков... У нас сегодня на ведущих ролях наши лимитчики – это Иван Демидов, Матвей Короткий, который здорово сегодня сыграл. И, конечно, самый мощный 19-летний игрок в мире – Егор Заврагин, так я его называю.
У нас тоже есть хорошие молодые ребята. Сегодня наши лимитчики смогли победить лимитчиков «Барыса». Поэтому наши молодцы. Поздравляю «Барыс» с хорошей игрой», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: ютуб-канал «Барыса»
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