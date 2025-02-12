Квартальнов про 3:1 с «Локомотивом»: «Ключевой момент – гол в большинстве, до этого «Динамо» тяжело давалась игра. Такой длительный перерыв – тяжеловато»
– Победили сильного соперника. Ключевой момент – гол в большинстве. Нам до этого тяжело давалась игра.
«Локомотив» делает много правильных и нужных вещей, есть чему поучиться. В третьем периоде отошли, сыграли по ситуации. Вадим Мороз забросил важную шайбу, его тройка классно сработала.
– Поменяли Дюбе на Усова, который заработал ассист. Замена сработала. Но почему не играл Дюбе?
– У него травма.
– «Динамо» – одна из самых бросающих команд в лиге. Но в двух последних матчах всего 50 бросков. Подстроились под стиль «Локомотива»? Или соперник вынудил так играть?
– Мы понимали, с кем играем. Предупреждали, что будет много борьбы, вязкая игра, а голевых моментов не будет много. Команда соперника умеет играть, еще имеет запас.
– «Торпедо», ваш преследователь, одержало три победы подряд. Оглядываетесь назад? Или смотрите вверх таблицы?
– Отталкиваемся от своей игры.
Из-за обстоятельств мы не играли долго. Когда все не играют – это одно. А когда у одной команды такой длительный перерыв – это тяжеловато. Тяжело войти, когда все на ходу. Но уже вошли. Тем более завтра снова игра.
Хотелось бы через день. Но такой календарь. Уже играли два дня подряд. И потом еще будут такие игры, – сказал главный тренер минского «Динамо» Квартальнов после матча Фонбет Чемпионата КХЛ.
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