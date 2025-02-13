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Плющев о России на Кубке мира-2028: «Шансы выступить реальные. Скандинавы ничего не решают, если кто-то будет вставать в позу, то их в нее быстро поставят»

Владимир Плющев высказался о возможном участии России в Кубке мира.

Ранее НХЛ объявила о проведении турнира с участием восьми национальных сборных в 2028 году. Сроки, место проведения соревнований и состав участников будут известны позже.

«Шансы выступить на Кубке мира в 2028 году более чем реальные. Не исключаю, что возвращение случится даже раньше. Не просто же так делаются различные заявления, не бывает дыма без огня.

Чувствуется, что ситуация сдвигается, появляются позитивные моменты. А скандинавы на Кубке мира ничего не решают – они просто участники. Если кто-то будет вставать в позу, то их в нее быстро и поставят.

Очевидно, что североамериканцы соскучились по сборной России. Еще живы те, кто застал команду СССР, наслаждался ее противостояниями с той же Канадой, где хоккей – не просто игра, а религия. Так что думаю, к 2028 году мы вернемся», – сказал заслуженный тренер России. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «ВсеПроСпорт»
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