Крикунов о Кубке мира: «Без России – это «Кубок полумира». В 2028-м Трамп еще будет президентом, он нормально относится к нашим хоккеистам. Овечкин и Малкин закончат, но будут другие»

Владимир Крикунов высказался о возможном участии России в Кубке мира.

Ранее НХЛ объявила о проведении турнира с участием восьми национальных сборных в 2028 году. Сроки, место проведения соревнований и состав участников будут известны позже.

«Трудно сказать, будет ли политизирован Кубок мира, но думаю, Россия будет участвовать в турнире. Ну какой Кубок мира без России? Это тогда будет «Кубок полумира». Народ не обманешь! В 2028 году будем участвовать.

Думаю, к этому моменту ситуация сгладится, уже идут переговоры. К тому же в 2028 году еще президентом будет Трамп , а он к нашим хоккеистам нормально относится. Он же бизнесмен, понимает, что куда без России. НХЛ тоже понимает, они на этом деньги зарабатывают.

У нас хоккеисты сейчас растут как грибы. У нас полно ребят. Весь вопрос: как их подвести. Да, одни закончат, но появятся другие. Овечкин , Малкин , может, уже закончат, но будут другие.

Думаю, у нас неплохая перспектива на турнире», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов .

Фетисов о Кубке мира: «Разум победит беспредел, происходящий в спорте, надеюсь. Россия с гербом на форме примет участие – у нас будет звездный состав через 3 года»