Крикунов о Кубке мира: «Без России – это «Кубок полумира». В 2028-м Трамп еще будет президентом, он нормально относится к нашим хоккеистам. Овечкин и Малкин закончат, но будут другие»
Ранее НХЛ объявила о проведении турнира с участием восьми национальных сборных в 2028 году. Сроки, место проведения соревнований и состав участников будут известны позже.
«Трудно сказать, будет ли политизирован Кубок мира, но думаю, Россия будет участвовать в турнире. Ну какой Кубок мира без России? Это тогда будет «Кубок полумира». Народ не обманешь! В 2028 году будем участвовать.
Думаю, к этому моменту ситуация сгладится, уже идут переговоры. К тому же в 2028 году еще президентом будет Трамп, а он к нашим хоккеистам нормально относится. Он же бизнесмен, понимает, что куда без России. НХЛ тоже понимает, они на этом деньги зарабатывают.
У нас хоккеисты сейчас растут как грибы. У нас полно ребят. Весь вопрос: как их подвести. Да, одни закончат, но появятся другие. Овечкин, Малкин, может, уже закончат, но будут другие.
Думаю, у нас неплохая перспектива на турнире», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов.
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