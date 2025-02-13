Ги Буше о 7:1 с «Амуром»: «Первые два периода не понравились – очень много позволяли сопернику. В 3-м отрезке «Авангард» забил 4 гола и действовал так, как хотим всегда»

Ги Буше прокомментировал крупную победу «Авангарда» над «Амуром».

Матч Фонбет чемпионата КХЛ проходил в Хабаровске и завершился со счетом 7:1 в пользу гостей.

«Мы знали, что «Амур » одерживал победы над очень сильными соперниками – «Ак Барсом», «Металлургом», «Трактором». Они проводили хорошие матчи в последнее время, так что мы понимали, что они опасны.

Но первый и второй периоды в нашем исполнении мне не понравились, несмотря на то, что мы вели в счете 3:1. Мы слишком много позволяли сопернику, поэтому перед третьим периодом внесли коррективы.

В этом отрезке мы забили четыре гола, действовали так, как хотим выглядеть всегда», – сказал главный тренер «Авангарда » Ги Буше .

«Авангард» разгромил «Амур» – 7:1. У омичей 5 побед в 6 последних матчах