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  • Костюченок об 1:7 с «Авангардом»: «Амур» нарушил все законы хоккея, пропустив и серийно, и в начале, и в конце периода. Бездарно действовали в обороне, уступили свой пятак»
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Костюченок об 1:7 с «Авангардом»: «Амур» нарушил все законы хоккея, пропустив и серийно, и в начале, и в конце периода. Бездарно действовали в обороне, уступили свой пятак»

Виктор Костюченок высказался о крупном поражении «Амура» от «Авангарда».

Матч Фонбет чемпионата КХЛ завершился со счетом 7:1 в пользу омичей.

«Начали неплохо, играли обоюдоостро до первого гола. Потом не заладилось, начали допускать ошибки. Уступили свой пятак, бездарно действовали в обороне, друг друга не выручали. Также не нашлось лидера в атаке. Где-то надломили игру два быстрых гола в третьем периоде.

Мы нарушили сегодня все законы хоккея, пропустив и серийно, и в начале периода, и в конце периода. Будем разбираться, что произошло с ребятами.

У нас все профессионалы, никто не хочет так проигрывать, особенно перед своими болельщиками. Так что лишней мотивации на следующий матч быть не должно, нужно будет исправляться», – сказал исполняющий обязанности главного тренера «Амура» Виктор Костюченок.

«Авангард» разгромил «Амур» – 7:1. У омичей 5 побед в 6 последних матчах

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Чемпионат»
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