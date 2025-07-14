Бучельников не готов назвать Ротенберга самым медийным тренером КХЛ: «Много хороших тренеров, которые следят за медийкой. Особо не хочется выделять кого-то»
Дмитрий Бучельников не готов назвать Романа Ротенберга самым медийным тренером.
Ранее СКА отправил 44-летнего специалиста в отставку, новым главным тренером клуба стал Игорь Ларионов.
Ротенберг после этого вошел в совет директоров московского «Динамо».
– Можно ли назвать Романа Ротенберга самым медийным тренером нашей лиги?
– Честно, не знаю. У нас много хороших тренеров, которые следят за медийкой. Особо не хочется выделять кого-то, все равны, все хороши, – сказал форвард ЦСКА.
Бучельников о том, можно ли назвать Романа Ротенберга главным стендапером КХЛ: «Скорее хорошим тренером. Отличный наставник. А его спичи перед журналистами идут прежде всего от сердца»
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Legalbet
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