Якупов о новом контракте с «Авангардом»: «Вопрос решился за несколько дней. Подбили некоторые детали и ударили по рукам. Не было разговоров о возможном выходе на рынок летом»
Наиль Якупов высказался о продлении контракта с «Авангардом».
– В начале февраля вы продлили контракт с омичами на два года. Инициатива исходила от клуба?
– Да, мы абсолютно не навязывались, не лезли. Поступил звонок от руководства, вопрос решился за несколько дней.
Подбили некоторые детали и ударили по рукам. Не было разговоров о моем возможном выходе на рынок летом. В спокойном режиме пришли к общему знаменателю. Очень благодарен «Авангарду».
– Нет ощущения нереальности? Вы начали сезон в «Куньлуне», в ноябре были обменяны в «Авангард», а спустя всего три месяца уже подписали новое соглашение.
– Все течет, все меняется. Твои прошлые заслуги могут забыть в один момент. Необходимо двигаться вперед, в правильном направлении, учиться, прогрессировать, – сказал нападающий «Авангарда» Наиль Якупов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: RT
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