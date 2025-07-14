Голдобин о поражении звезд КХЛ со счетом 3:15: «Все немножко были в шоке. Сейчас июль, мы не в самой лучшей форме. Делаем это для людей, ничего страшного»

Николай Голдобин высказался о поражении звезд КХЛ со счетом 3:15 в «Матче года».

Команда звезд КХЛ уступила команде звезд НХЛ в благотворительном матче на «ЦСКА-Арене» в Москве.

– В том году вы сыграли с командой НХЛ вничью, в этот раз проиграли 3:15. В чем причина?

– Мы не ожидали такого результата, конечно (смеется). Все немножко были в шоке. Сейчас июль месяц, так что мы не в самой лучшей форме, но все старались. Так или иначе, мы делаем это для людей, так что ничего страшного. Сейчас увидимся со всеми ребятами на ужине и всё обсудим.

– Против кого из команды НХЛ было сложнее всего играть? Может, против Шестёркина, который засушил второй период?

– Да, это точно. Я Шестеркина знаю с детства, и он мне сразу сказал: «Ты мне главное ничего не забей». Попытался забросить ему буллит, но это был конец моей смены, так что не получилось. Игорь — молодчик, мы с ним хорошо дружим.

– Второй год подряд Матч года организуют в Москве. В каком ещё городе на карте России хотелось бы провести данное мероприятие?

– Я думаю, что Москва – самый оптимальный вариант. Это большой город, многие ребята проводят тут лето, так что всем удобно играть именно в столице, – сказал форвард «Спартака ».

Звезды НХЛ разнесли команду КХЛ – 15:3, хотя Овечкин забил лишь один гол. Наши наблюдения