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Бобровский о Тарасове во «Флориде»: «Я все детство и юность равнялся на его отца. Уникальная ситуация. Даже не ирония судьбы, а интересное стечение обстоятельств»

Сергей Бобровский высказался о приходе во «Флориду» Даниила Тарасова.

«Пантерс» ранее выменяли 26-летнего вратаря у «Коламбуса» и подписали с ним контракт на год и 1,05 миллиона долларов. 

– Во «Флориду» обменян Даниил Тарасов. А ведь вы в Новокузнецке, когда были молодым, учились вратарскому мастерству у его отца Вадима Тарасова (бывшего вратаря новокузнецкого «Металлурга» и «Салавата Юлаева» – Спортс).

– Да, это уникальная ситуация. Действительно, я следил за Вадимом Тарасовым и равнялся на него все свое детство и всю юность.

И сейчас буду играть с его сыном. Тут есть даже не ирония судьбы, а очень интересное стечение обстоятельств. Это будет полезное сотрудничество, и мы станем помогать друг другу, – сказал вратарь «Флориды», ставший в прошлом сезоне двукратным обладателем Кубка Стэнли. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Матч ТВ»
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