Овечкин об отмене дресс-кода для игроков НХЛ: «Мне без разницы – что в джинсах ходить, что в костюме. Я всегда чувствую себя комфортно»

Александр Овечкин высказался об отмене дресс-кода для игроков НХЛ.

В новом коллективном соглашении не прописан дресс-код для игроков при прибытии на матчи.

По текущим правилам они должны приезжать на игры в костюмах.

– Как вы относитесь к тому, что в НХЛ отменили дресс‑код согласно новому коллективному соглашению?

– Мне без разницы – что в джинсах ходить, что в костюме. Я всегда чувствую себя комфортно, – сказал капитан «Вашингтона ».