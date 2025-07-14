Овечкин об отмене дресс-кода для игроков НХЛ: «Мне без разницы – что в джинсах ходить, что в костюме. Я всегда чувствую себя комфортно»
Александр Овечкин высказался об отмене дресс-кода для игроков НХЛ.
В новом коллективном соглашении не прописан дресс-код для игроков при прибытии на матчи.
По текущим правилам они должны приезжать на игры в костюмах.
– Как вы относитесь к тому, что в НХЛ отменили дресс‑код согласно новому коллективному соглашению?
– Мне без разницы – что в джинсах ходить, что в костюме. Я всегда чувствую себя комфортно, – сказал капитан «Вашингтона».
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Матч ТВ»
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