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Павелски выиграл турнир по гольфу среди знаменитостей и 150 тысяч долларов призовых. Стеф Карри занял 5-е место, Оши – 32-е, Мэттью Ткачак – 36-е, Чарльз Баркли – 69-е

Джо Павелски выиграл турнир по гольфу среди знаменитостей.

Бывший игрок «Сан-Хосе» и «Далласа» Джо Павелски выиграл American Century Championship – турнир по гольфу среди знаменитостей, проходивший в штате Невада. 

41-летнему экс-хоккеисту достался главный приз – 150 тысяч долларов. В прошлом году Павелски занял второе место в турнире, уступив бывшему теннисисту Марди Фишу (в этот раз он занял 9-е место). 

В этом году в топ-5 также вошли бывший питчер клубов MLB Джон Смолц, кантри-исполнитель Джейк Оуэн, бывший игрок МЛС Тейлор Твеллман и действующий игрок НБА Стефен Карри («Голден Стэйт»), выигрывавший этот турнир в 2023 году. 

Всего в соревновании было 90 участников, в том числе экс-хоккеист «Сент-Луиса» и «Вашингтона» Ти Джей Оши (разделил 32-е место), форвард «Флориды» Мэттью Ткачак (36-е) и экс-игроки НБА Винс Картер (разделил 59-е место) и Чарльз Баркли (69-е). 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Sportsnet
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