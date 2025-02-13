«Авангард» разгромил «Амур» – 7:1. У омичей 5 побед в 6 последних матчах
«Авангард» крупно победил «Амур» в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
Встреча проходила в Хабаровске и завершилась в пользу гостей со счетом 7:1.
Для омичей это пятая победа в шести последних матчах. Команда Ги Буше идет на шестом месте Востока, набрав 64 очка за 55 игр.
«Амур» уступил в третьем матче подряд. В активе хабаровчан 32 очка за 54 игры, команда идет на 11-й позиции в Восточной конференции.
Следующий матч «Авангард» проведет дома с «Ак Барсом» 16 февраля, «Амур» примет «Автомобилист» 15 февраля.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем