«Авангард» разгромил «Амур» – 7:1. У омичей 5 побед в 6 последних матчах

«Авангард» крупно победил «Амур» в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Встреча проходила в Хабаровске и завершилась в пользу гостей со счетом 7:1.

Для омичей это пятая победа в шести последних матчах. Команда Ги Буше идет на шестом месте Востока, набрав 64 очка за 55 игр.

«Амур » уступил в третьем матче подряд. В активе хабаровчан 32 очка за 54 игры, команда идет на 11-й позиции в Восточной конференции.

Следующий матч «Авангард » проведет дома с «Ак Барсом» 16 февраля, «Амур» примет «Автомобилист» 15 февраля.