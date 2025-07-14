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Овечкин о благотворительных матчах: «Мне интересно посетить Таймыр, Норильск. Сейчас просто особо нет свободного времени»

Александр Овечкин выразил желание сыграть в благотворительном матче в Норильске.

С 2017 года в Норильске проводятся матчи между сборной ветеранов отечественного хоккея и сборной города. 

За ветеранов, в частности, выступают Алексей Касатонов, Вячеслав Фетисов, Игорь Ларионов, Павел Буре, Александр Могильный. В марте 2025 года в этом матче впервые приняли участие Илья Ковальчук и Данис Зарипов. 

«Конечно, мне интересно посетить Таймыр, Норильск. Сейчас просто особо нет свободного времени – тренировки, подготовка к сезону.

Но когда будет время – с удовольствием», – сказал капитан «Вашингтона» после победы команды звезд НХЛ над командой звезд КХЛ (15:3) в «Матче года». 

Звезды НХЛ разнесли команду КХЛ – 15:3, хотя Овечкин забил лишь один гол. Наши наблюдения

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: ТАСС
logoАлександр Овечкин
товарищеские матчи
Благотворительность
ТАСС
logoВашингтон
logoХК Норильск
logoНХЛ
logoИгорь Ларионов
logoВячеслав Фетисов
logoДанис Зарипов
logoАлексей Касатонов
logoАлександр Могильный
logoИлья Ковальчук
logoПавел Буре
logoМатч года 2025
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