Овечкин о благотворительных матчах: «Мне интересно посетить Таймыр, Норильск. Сейчас просто особо нет свободного времени»
Александр Овечкин выразил желание сыграть в благотворительном матче в Норильске.
С 2017 года в Норильске проводятся матчи между сборной ветеранов отечественного хоккея и сборной города.
За ветеранов, в частности, выступают Алексей Касатонов, Вячеслав Фетисов, Игорь Ларионов, Павел Буре, Александр Могильный. В марте 2025 года в этом матче впервые приняли участие Илья Ковальчук и Данис Зарипов.
«Конечно, мне интересно посетить Таймыр, Норильск. Сейчас просто особо нет свободного времени – тренировки, подготовка к сезону.
Но когда будет время – с удовольствием», – сказал капитан «Вашингтона» после победы команды звезд НХЛ над командой звезд КХЛ (15:3) в «Матче года».
Звезды НХЛ разнесли команду КХЛ – 15:3, хотя Овечкин забил лишь один гол. Наши наблюдения
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: ТАСС
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