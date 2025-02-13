«Адмирал» победил «Автомобилист», забив за 6 секунд до конца овертайма. Отличился Шэн в большинстве
«Адмирал» обыграл «Автомобилист» в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
Встреча проходила во Владивостоке и завершилась в пользу хозяев в овертайме со счетом 4:3. Победную шайбу в большинстве за 6 секунд до конца дополнительного времени забросил Павел Шэн.
«Адмирал» вышел на седьмое место в Восточной конференции, набрав 58 очков за 55 игр.
«Автомобилист» уступил второй раз за три последних матча. В активе екатеринбуржцев 71 очко за 53 игры, команда идет на четвертой позиции на Востоке.
Следующий матч «Автомобилист» проведет в гостях с «Амуром» 15 февраля, «Адмирал» в тот же день примет «Трактор».
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем