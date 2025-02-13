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«Адмирал» победил «Автомобилист», забив за 6 секунд до конца овертайма. Отличился Шэн в большинстве

«Адмирал» обыграл «Автомобилист» в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Встреча проходила во Владивостоке и завершилась в пользу хозяев в овертайме со счетом 4:3. Победную шайбу в большинстве за 6 секунд до конца дополнительного времени забросил Павел Шэн.

«Адмирал» вышел на седьмое место в Восточной конференции, набрав 58 очков за 55 игр.

«Автомобилист» уступил второй раз за три последних матча. В активе екатеринбуржцев 71 очко за 53 игры, команда идет на четвертой позиции на Востоке.

Следующий матч «Автомобилист» проведет в гостях с «Амуром» 15 февраля, «Адмирал» в тот же день примет «Трактор».

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
logoАвтомобилист
logoАдмирал
logoКХЛ
logoПавел Шэн
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