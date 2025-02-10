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  • Да Коста о КХЛ: «Раньше было 7-8 команд, показывающих хорошую игру. А сейчас все 23 клуба достойно борются за выход в плей-офф»
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Да Коста о КХЛ: «Раньше было 7-8 команд, показывающих хорошую игру. А сейчас все 23 клуба достойно борются за выход в плей-офф»

Стефан Да Коста высказался об изменениях в Фонбет Чемпионате КХЛ.

– Вы уже долгое время играете в КХЛ. Как изменилась лига за эти годы?

– Многое изменилось. Раньше было семь-восемь команд, показывающих хорошую игру. А сейчас все 23 клуба достойно борются за выход в плей-офф.

– А как думаете, какое идеальное количество команд в КХЛ? Потому что в НХЛ 32 клуба.

– 23 хватит, я думаю. Иначе будет больше игр, я этого не хочу, – сказал форвард «Автомобилиста» Стефан Да Коста.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Legalbet
logoСтефан Да Коста
logoКХЛ
logoКубок Гагарина
logoАвтомобилист
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