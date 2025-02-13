Да Коста считает хоккей спортом номер один в России: «Здесь очень много болельщиков, в некоторых городах безумная поддержка. Появляются новые арены»
Стефан Да Коста считает хоккей спортом номер один в России.
– Видите прогресс в Фонбет Чемпионате КХЛ?
– Да. Думаю, что прогресс также заключается в появлении новых арен, которые могут вместить больше людей во время матчей.
Это значимая вещь, потому что этот стадион в Новосибирске (где прошел Матч звезд КХЛ – Спортс’‘) действительно хорош. Очень приятно приходить на игры на подобные арены с хорошим зрелищем. Думаю, дело отчасти в этом.
– Хоккей – спорт №1 в России?
– Мне кажется, что это так. Здесь очень много болельщиков. В некоторых городах безумная поддержка, и это очень здорово, – сказал французский нападающий «Автомобилиста» Да Коста.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Советский спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем