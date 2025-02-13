Да Коста считает хоккей спортом номер один в России: «Здесь очень много болельщиков, в некоторых городах безумная поддержка. Появляются новые арены»

Стефан Да Коста считает хоккей спортом номер один в России.

– Видите прогресс в Фонбет Чемпионате КХЛ?

– Да. Думаю, что прогресс также заключается в появлении новых арен, которые могут вместить больше людей во время матчей.

Это значимая вещь, потому что этот стадион в Новосибирске (где прошел Матч звезд КХЛ – Спортс’‘) действительно хорош. Очень приятно приходить на игры на подобные арены с хорошим зрелищем. Думаю, дело отчасти в этом.

– Хоккей – спорт №1 в России?

– Мне кажется, что это так. Здесь очень много болельщиков. В некоторых городах безумная поддержка, и это очень здорово, – сказал французский нападающий «Автомобилиста » Да Коста .