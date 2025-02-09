Кирилл Воробьев рассказал об уходе из ЦСКА .

– Меня отправляли поиграть в Нижний, «Сибирь » и «Сочи». В Нижнем попал к Скудре : человек своеобразный, но специалист хороший. Очень была строгая зона обороны, можно было с закрытыми глазами играть – все было четко.

Потом по каким-то причинам – примерно я знаю, что произошло – меня ЦСКА забрал обратно и отдал в «Сибирь ». Я играл очень много, доверяли. Мы не попали в плей-офф, одного очка не хватило.

Второй сезон снова: я много играю, потом щелчок пальцами, и я не попадаю в состав. Еще микротравма плеча была: доктор отпустил на две недели домой, только сажусь в автобус после самолета и вижу новость «Юрзинов – новый главный тренер». Возвращаюсь через две недели, а мне Юрзинов говорит: «А ты кто?» Отвечаю, что Кирилл Воробьев . Он: «А, давай переодевайся». Снова не хватило одного очка до плей-офф.

Возвращаюсь в ЦСКА, а меня отправляют в «Сочи» на два сезона. Там снова Зубов : ничего плохого про него не могу сказать. Хороший мужик. По менталитету чуть американец.

После второго сезона в «Сочи » снова вернулся в ЦСКА . Прошел предсезонку. Тут мне говорят, что я сезон в «вышке» начинаю. Встретился с Игорем Валерьевичем Никитиным, он сказал: «Ты хороший игрок, но не для моей команды». Затянулось до третьего ноября – и я попал в Нижнекамск.

– Тогда «Нефтехимик» сумму компенсации из твоей зарплаты вычел. Как ты на это пошел? Мог же просто в ЦСКА зарплату получать

– У меня был двусторонний контракт, я получал 100 тысяч рублей грязными. Когда ты живешь так... помогаешь родителям. А потом тебя резко сжимают. У меня же еще тогда ребенок родился. Ты думаешь: что-то не то.

Не хочу никого обижать, но было так, что при равном счете я играю, а когда исход матча решен – я сижу. Большинства нет, на остатки меньшинства, может, выйду.

Потом сказали, что я играть вообще не буду, только тренироваться. Тренировки в районе 7:15 утра. Запретили пользоваться раздевалкой, сушилкой – переодевался в судейской. Не самый приятный момент, но преодолел и слава богу.

Обиды не осталось на ЦСКА. Рад, что они меня отпустили. Могли же упереться, например. Просто от этого бы никто не выиграл, – сказал защитник «Автомобилиста » Кирилл Воробьев.