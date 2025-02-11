Ги Буше о травмах в «Авангарде»: «По Маклауду сроки измеряются в днях, Гранта ждем в ближайшем будущем. Галимову потребуется длительное восстановление – проявилась старая травма»

Ги Буше рассказал о ситуации с травмами в «Авангарде».

Сегодня омский клуб победил «Адмирал» на выезде со счетом 5:2.

«Мы очень рады были возвращению некоторых ребят, что они сыграли. Прохоркин – гигантское подспорье для нас. Бердин, Рейнгардт и Мартынов приболели.

Маклауд ближе всех к возвращению, сроки измеряются в днях, но тут не стоит торопиться. Гранта ждем в ближайшем будущем, Буше нужно больше времени, потому что он перенес операцию.

Эмилю Галимову потребуется длительное восстановление, гораздо больше, чем мы думали. Он уже восстановился от того повреждения, которое получил в матче, но затем проявилась более старая травма.

Ситуация немного усложнилась, но он получает все необходимое лечение», – сказал главный тренер «Авангарда » Ги Буше .