Ги Буше о травмах в «Авангарде»: «По Маклауду сроки измеряются в днях, Гранта ждем в ближайшем будущем. Галимову потребуется длительное восстановление – проявилась старая травма»
Ги Буше рассказал о ситуации с травмами в «Авангарде».
Сегодня омский клуб победил «Адмирал» на выезде со счетом 5:2.
«Мы очень рады были возвращению некоторых ребят, что они сыграли. Прохоркин – гигантское подспорье для нас. Бердин, Рейнгардт и Мартынов приболели.
Маклауд ближе всех к возвращению, сроки измеряются в днях, но тут не стоит торопиться. Гранта ждем в ближайшем будущем, Буше нужно больше времени, потому что он перенес операцию.
Эмилю Галимову потребуется длительное восстановление, гораздо больше, чем мы думали. Он уже восстановился от того повреждения, которое получил в матче, но затем проявилась более старая травма.
Ситуация немного усложнилась, но он получает все необходимое лечение», – сказал главный тренер «Авангарда» Ги Буше.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Чемпионат»
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