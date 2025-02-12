Шарипзянов о том, какое правило из футбола можно добавить в хоккей: «Если после пяти буллитов не забили, можно просто ставить шайбу перед воротами и бросать. На это было бы интересно посмотреть»
Дамир Шарипзянов рассказал, какое правило из футбола можно добавить в хоккей.
«Если после пяти буллитов не забили ничего, то можно просто ставить шайбу перед воротами и бросать. Как пенальти в футболе бьют с точки.
На это было бы интересно посмотреть», – сказал защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Legalbet
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