Шарипзянов о том, какое правило из футбола можно добавить в хоккей: «Если после пяти буллитов не забили, можно просто ставить шайбу перед воротами и бросать. На это было бы интересно посмотреть»

Дамир Шарипзянов рассказал, какое правило из футбола можно добавить в хоккей.

«Если после пяти буллитов не забили ничего, то можно просто ставить шайбу перед воротами и бросать. Как пенальти в футболе бьют с точки.

На это было бы интересно посмотреть», – сказал защитник «Авангарда » Дамир Шарипзянов .