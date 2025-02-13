Владимир Крикунов: «Мичкову стоит прислушаться к Овечкину. Саша не первый год в НХЛ, знает, что говорит. Видимо, у Матвея действительно проблемы с игровой дисциплиной»
Владимир Крикунов отреагировал на слова Александра Овечкина о Матвее Мичкове.
Ранее капитан «Вашингтона» так высказался о форварде «Филадельфии»: «Мичков – отличный парень. Но хотелось бы, чтобы он поменьше выпендривался».
«Овечкин правильно говорит. Он имеет право высказывать такое мнение, плюс он наверняка владеет соответствующей информацией.
А молодому Мичкову стоит прислушаться к Овечкину. Саша не первый год в НХЛ, знает, что говорит. Видимо, у Мичкова действительно проблемы с игровой дисциплиной», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «ВсеПроСпорт»
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