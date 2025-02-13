  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Владимир Крикунов: «Мичкову стоит прислушаться к Овечкину. Саша не первый год в НХЛ, знает, что говорит. Видимо, у Матвея действительно проблемы с игровой дисциплиной»
0

Владимир Крикунов: «Мичкову стоит прислушаться к Овечкину. Саша не первый год в НХЛ, знает, что говорит. Видимо, у Матвея действительно проблемы с игровой дисциплиной»

Владимир Крикунов отреагировал на слова Александра Овечкина о Матвее Мичкове.

Ранее капитан «Вашингтона» так высказался о форварде «Филадельфии»: «Мичков – отличный парень. Но хотелось бы, чтобы он поменьше выпендривался».

«Овечкин правильно говорит. Он имеет право высказывать такое мнение, плюс он наверняка владеет соответствующей информацией.

А молодому Мичкову стоит прислушаться к Овечкину. Саша не первый год в НХЛ, знает, что говорит. Видимо, у Мичкова действительно проблемы с игровой дисциплиной», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoМатвей Мичков
logoВашингтон
logoНХЛ
logoФиладельфия
logoВладимир Крикунов
logoАлександр Овечкин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Как выглядела бы Россия на Турнире 4 наций прямо сейчас: Овечкин – в топ-6, катастрофа с центрами
15111 февраля, 12:15
Третьяк об отстранении России: «Позиция НХЛ важна, но они пока скромны в высказываниях, все в ожидании окончания СВО. Лучших хотят все, Овечкина кто не хочет видеть?»
1210 февраля, 21:37
Мичков без очков против «Питтсбурга»: 3 броска в створ, 3 промаха, 2 блока и 1 хит за 18:20
19 февраля, 03:46
Рекомендуем
Главные новости
Кросби с 3 ассистами – 1-я звезда матча Канады со Швецией, Марнер с победным голом – 2-я, Рэймонд с 2 передачами – 3-я
2 минуты назад
Илья Михеев: «Если Юра Борисов выиграет «Оскар», это покажет, что ничего невозможного нет. Даже номинация – очень мотивирующая вещь»
13 минут назад
Купер о Кросби: «Он войдет в историю как величайший игрок, когда-либо носивший джерси Канады»
755 минут назад
Кросби сделал 3 передачи в матче со Швецией. Он 2-й игрок в истории, набравший 3 очка на международном турнире НХЛ в возрасте 37+ лет
42сегодня, 05:16
Терещенко о СКА: «У ребят высокое исполнительское мастерство, но игра в обороне оставляет желать лучшего. Нет вратаря, первого номера»
14сегодня, 04:54
Глава профсоюза НХЛ: «Хотелось бы, чтобы игроки из России участвовали в турнирах. Они невероятные хоккеисты. Они хотят представлять свою страну, играть на Олимпиаде и Кубке мира»
5сегодня, 04:46
Турнир четырех наций. Канада победила Швецию в овертайме
311сегодня, 04:24
НХЛ объявила о проведении Кубка мира в 2028 году с участием минимум 8 сборных. Решение по России пока не принято
65сегодня, 04:21
Михеев о Бедарде: «Работоспособный. На тренировку почти всегда приезжает первым, остается на льду после занятий, много работает в зале. Профессионал, хотя ему всего 19»
1сегодня, 03:45
Защитник «Трактора» Дэй использует 8 жвачек за матч: «Это защищает меня. Лучше, чем носить капу»
6сегодня, 02:30
Ко всем новостям
Последние новости
Марнер об игре Кросби против Швеции: «Это безумие – наблюдать за ним, быть с ним в команде. Он лучший хоккеист в мире»
28 минут назад
Макдэвид об овертайме против Швеции: «Биннингтон сделал несколько великолепных сэйвов. Марнер довел дело до конца. Не думаю, что кто-то хотел, чтобы дело дошло до буллитов»
сегодня, 05:42
Якупов о новом контракте с «Авангардом»: «Вопрос решился за несколько дней. Подбили некоторые детали и ударили по рукам. Не было разговоров о возможном выходе на рынок летом»
сегодня, 04:59
Стефан Да Коста: «Живу в России уже 10 лет и чувствую себя хорошо. У меня девушка отсюда, здесь все великолепно»
1сегодня, 02:59
Губернатор Свердловской области об открытии второй очереди «Дацюк-Арены»: «Знак того, что власти всех уровней, бизнесмены, спортсмены, строители и все любители хоккея — большая профессиональная команда»
1сегодня, 02:44
Михеев об обмене из «Ванкувера»: «После прошлого сезона уже готовился к этому, доверия не чувствовал. Ни на кого зла не держу. Если уж Гретцки поменяли, то это может произойти с каждым»
1сегодня, 02:18
Марченко про Овечкина и 1000 шайб в НХЛ: «Все возможно. Вопрос – насколько он захочет долго там играть»
вчера, 21:24
Да Коста считает хоккей спортом номер один в России: «Здесь очень много болельщиков, в некоторых городах безумная поддержка. Появляются новые арены»
вчера, 21:12
Президент «Динамо»: «Нам хотелось бы иметь динамовскую команду КХЛ в Санкт-Петербурге, несмотря на то, что там есть СКА. Но вопрос упирается в деньги»
3вчера, 20:59
Хеллибак про игру «лучших против лучших» на Турнире четырех наций: «Казалось, это никогда не случится. Все это довольно сюрреалистично»
1вчера, 20:44
Рекомендуем