Владимир Крикунов: «Мичкову стоит прислушаться к Овечкину. Саша не первый год в НХЛ, знает, что говорит. Видимо, у Матвея действительно проблемы с игровой дисциплиной»

Владимир Крикунов отреагировал на слова Александра Овечкина о Матвее Мичкове.

Ранее капитан «Вашингтона » так высказался о форварде «Филадельфии»: «Мичков – отличный парень. Но хотелось бы, чтобы он поменьше выпендривался».

«Овечкин правильно говорит. Он имеет право высказывать такое мнение, плюс он наверняка владеет соответствующей информацией.

А молодому Мичкову стоит прислушаться к Овечкину. Саша не первый год в НХЛ , знает, что говорит. Видимо, у Мичкова действительно проблемы с игровой дисциплиной», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов.