ЦСКА поздравил Тарасову с 78-летием: «Для нас вы всегда будете символом великих победных традиций армейского спорта!»

ХК ЦСКА поздравил Татьяну Тарасову с 78-летием.

13 февраля заслуженному тренеру СССР по фигурному катанию исполнилось 78 лет.

«Сегодня день рождения празднует советский и российский тренер по фигурному катанию, заслуженный тренер СССР, мастер спорта СССР международного класса, заслуженный деятель искусств России и дочь легендарного хоккейного тренера Анатолия Тарасова – Татьяна Анатольевна Тарасова!

Дорогая Татьяна Анатольевна! От всей души поздравляем вас с днем рождения! Желаем крепкого здоровья, благополучия, а высших спортивных достижений вашим ученикам!

Для нас вы всегда были, есть и будете символом великих победных традиций армейского спорта!» – говорится в сообщении ЦСКА .