Жулин поздравил Тарасову с 78-летием: «Вы – великая женщина, великий тренер. Жалко, что не поработали со сборной России по футболу, успехи были бы налицо»
Жулин считает, что российские футболисты добились бы успеха с Тарасовой.
13 февраля заслуженному тренеру СССР по фигурному катанию Татьяне Тарасовой исполнилось 78 лет.
«Дорогая Татьяна Анатольевна, с днем рождения. Вы – великая женщина, великий тренер. При других обстоятельствах могли бы стать большой актрисой. Драматург, режиссер, хореограф, стратег.
Жалко, что не поработали со сборной России по футболу, успехи были бы налицо. Счастья вам и конечно крепкого здоровья!» – сказал чемпион мира, двукратный призер Олимпийских игр в танцах на льду Александр Жулин.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем