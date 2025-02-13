Жулин поздравил Тарасову с 78-летием: «Вы – великая женщина, великий тренер. Жалко, что не поработали со сборной России по футболу, успехи были бы налицо»

Жулин считает, что российские футболисты добились бы успеха с Тарасовой.

13 февраля заслуженному тренеру СССР по фигурному катанию Татьяне Тарасовой исполнилось 78 лет.

«Дорогая Татьяна Анатольевна, с днем рождения. Вы – великая женщина, великий тренер. При других обстоятельствах могли бы стать большой актрисой. Драматург, режиссер, хореограф, стратег.

Жалко, что не поработали со сборной России по футболу, успехи были бы налицо. Счастья вам и конечно крепкого здоровья!» – сказал чемпион мира, двукратный призер Олимпийских игр в танцах на льду Александр Жулин .