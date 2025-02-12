Тарасова поздравила Лакерника с 80-летием: «Желаю ему здоровья! Чтобы он продвигал свои новые идеи в фигурном катании»
Татьяна Тарасова пожелала Лакернику продвигать свои идеи в фигурном катании.
Сегодня судье, почетному вице‑президенту Международного союза конькобежцев (ISU) Александру Лакернику исполнилось 80 лет.
«Желаю ему здоровья! Нам желаю с его участием успеха! Чтобы он был идейным и продвигал свои новые идеи в фигурном катании», – сказала Тарасова.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
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