Тарасова поздравила Лакерника с 80-летием: «Желаю ему здоровья! Чтобы он продвигал свои новые идеи в фигурном катании»

Татьяна Тарасова пожелала Лакернику продвигать свои идеи в фигурном катании.

Сегодня судье, почетному вице‑президенту Международного союза конькобежцев (ISU) Александру Лакернику исполнилось 80 лет.

«Желаю ему здоровья! Нам желаю с его участием успеха! Чтобы он был идейным и продвигал свои новые идеи в фигурном катании», – сказала Тарасова.