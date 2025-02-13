Алексей Ягудин: «Тарасова научила меня осознавать, что в жизни чудес не бывает. Если хочешь быть на пьедестале, нужно быть на десятки голов сильнее других»
Алексей Ягудин рассказал, чему его научила Татьяна Тарасова.
13 февраля заслуженному тренеру СССР по фигурному катанию Тарасовой исполнилось 78 лет. Под ее руководством Ягудин завоевал золото Олимпиады-2002 в Солт‑Лейк‑Сити.
«Тарасова – не просто тренер, комментатор, женщина и любящий человек. Если Татьяна Анатольевна что‑то делает, она делает это как‑то по-особенному и с большой буквы. Наверное, тем она и привлекает.
Она научила меня осознавать, что в этой жизни чудес не бывает, новогоднее волшебство закончилось в детстве. Если ты хочешь быть на пьедестале, особенно на первой ступеньке, то нужно быть не просто лучше других, сильнее не на одну голову, а на десятки голов. Это даже не про спорт, а про жизнь», – сказал Ягудин.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
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