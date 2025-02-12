Никитин после 1:3 от минского «Динамо»: «Локомотив» мало забивает, много пропускает. Вопросы есть к вратарям, защитникам, нападающим и тренерам»
Игорь Никитин подвел итоги матча «Локомотива» против минского «Динамо» (1:3) .
– Исход матча решило большинство, в прошлой игре забили мы, а сейчас – «Динамо». В целом немного оказалось моментов. Нужно было реализовывать то, что было.
– У «Локомотива» две победы за семь последних игр и только раз забросили за этот отрезок больше двух шайб.
– Есть вопросы к нападающим, поэтому и проигрываем, мало забиваем, много пропускам. Вопросы есть к вратарям, защитникам, нападающим и тренерском штабу.
Голкипер Даниил Исаев отправился с командой на выезд, но вероятности, что он сыграет в одной из ближайших игр, нет, – сказал главный тренер «Локомотива» Никитин.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт КХЛ
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