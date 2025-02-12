Никитин после 1:3 от минского «Динамо»: «Локомотив» мало забивает, много пропускает. Вопросы есть к вратарям, защитникам, нападающим и тренерам»

Игорь Никитин подвел итоги матча «Локомотива» против минского «Динамо» (1:3) .

– Исход матча решило большинство, в прошлой игре забили мы, а сейчас – «Динамо ». В целом немного оказалось моментов. Нужно было реализовывать то, что было.

– У «Локомотива» две победы за семь последних игр и только раз забросили за этот отрезок больше двух шайб.

– Есть вопросы к нападающим, поэтому и проигрываем, мало забиваем, много пропускам. Вопросы есть к вратарям, защитникам, нападающим и тренерском штабу.

Голкипер Даниил Исаев отправился с командой на выезд, но вероятности, что он сыграет в одной из ближайших игр, нет, – сказал главный тренер «Локомотива » Никитин .