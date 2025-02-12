У «Локомотива» 5 поражений в 7 последних матчах. Лидер КХЛ уступил минскому «Динамо» – 1:3

Лидер Западной конференции «Локомотив» проиграл минскому «Динамо» (1:3).

Команда тренера Игоря Никитина потерпела три поражения в четырех последних матчах Фонбет Чемпионата КХЛ и пять за семь игр.

Ярославский клуб набрал 82 очка в 55 матчах – больше всех в лиге на данный момент. Ранее «Локомотив » стал первым участником Кубка Гагарина-2025.

Минское «Динамо » выиграло три из пяти последних матчей. У команды Дмитрия Квартальнова 63 балла после 52 игр. Она занимает 7-е место на Западе.