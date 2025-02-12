Щитов про Моррисонна: «Решил Шона научить водку пить, он закусывал, я – нет. Дома мне стало плохо, говорю жене: «Береги детей! Я умираю». Мы выпили 40 шотов»
«В московский «Спартак» приехал защитник Шон Моррисонн, который провел за «Вашингтон» в НХЛ больше 600 матчей. Мы с ним играли в паре, он очень коммуникабельный человек. Мне нравилось с ним общаться.
У нас была пауза в играх, несколько выходных, и я ему говорю: «Шон, хочешь, я тебя научу водку пить?» Он согласился, мы договорились, что пойдем семьями в ресторан «Черная кошка» на Лубянке. Взяли водку, стали пить, чокаться. Он закусывал, а я почему-то нет. Жена его нас поддерживала, ровно с нами выпивала.
Потом ей стало плохо, Шон тоже был никакой. Приехали домой, чувствовал себя прекрасно, и в какой-то момент я понял, что мне настолько плохо... Я сказал жене: «Береги детей! Я умираю».
Открываю глаза – стоит бригада медиков. Все выходные у меня была интоксикация, я потратил их на восстановление. Когда мы с Шоном встретились перед тренировкой, он меня спросил: «Знаешь, сколько шотов мы сделали?» Мы выпили 40 шотов с ним, рюмочками 40 раз чокались», – поведал бывший защитник клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Щитов.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий