Никита Щитов: «Было бы здорово, если бы федерации ведущих европейских сборных вышли из ИИХФ и проводили бы свой турнир»

Никита Щитов высказался о недопуске России к ЧМ-2026.

«Было бы здорово, если бы федерации всех ведущих европейских сборных вышли бы из организации ИИХФ и проводили бы свой турнир раз в несколько лет, чтобы было интересно посмотреть, чтобы была передача опыта международного.

Для наших хоккеистов очень плохо, что не сыграют на чемпионате мира», – сказал экс-игрок клубов Фонбет Чемпионата КХЛ.