Никита Щитов: «Было бы здорово, если бы федерации ведущих европейских сборных вышли из ИИХФ и проводили бы свой турнир»
Никита Щитов высказался о недопуске России к ЧМ-2026.
«Было бы здорово, если бы федерации всех ведущих европейских сборных вышли бы из организации ИИХФ и проводили бы свой турнир раз в несколько лет, чтобы было интересно посмотреть, чтобы была передача опыта международного.
Для наших хоккеистов очень плохо, что не сыграют на чемпионате мира», – сказал экс-игрок клубов Фонбет Чемпионата КХЛ.
Опубликовано: Sports
Источник: www.liveresult.ru
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